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Количество жертв в Израиле увеличилось после атаки на Гуш-Дан

В Израиле уточнены данные о числе раненых после ракетной атаки со стороны Ирана на агломерацию Гуш-Дан. Пострадали 63 человека, сообщает издание Ynet.

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Источник: Life.ru

Согласно последним данным, состояние одной женщины остаётся критическим. Ещё один пострадавший получил серьёзные травмы. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные отделались незначительными повреждениями.

Напомним, ранее в агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, зарегистрировали минимум два падения ракет. В Иерусалиме и районе Шарон были слышны многочисленные взрывы. Известно, что ракета попала в исследовательский комплекс в Тель-Авиве. Под прицел также попал 50-этажный жилой дом.