Количество жертв в Израиле увеличилось после атаки на Гуш-Дан

Напомним, ранее в агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, зарегистрировали минимум два падения ракет. В Иерусалиме и районе Шарон были слышны многочисленные взрывы. Известно, что ракета попала в исследовательский комплекс в Тель-Авиве. Под прицел также попал 50-этажный жилой дом.