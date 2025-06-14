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Алаудинов рассказал о судьбе ВСУ в Часовом Яре

В Часовом Яре остался всего лишь один район, который все еще занимаются украинские боевики.

Как создавалась новая Россия

В Часовом Яре остался всего лишь один район, который все еще занимаются украинские боевики. При этом российские войска методично уничтожают противника и зачищают город, рассказал командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника», отметил он.

Аладудинов добавил, что остается немного, чтобы додавить врага в данном населенном пункте. Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов ВСУ.

При освобождении Часова Яра российские войска смогут активнее продвигаться в направлении Краматорска и Славянска. Ранее «МК» писал, что Алаудинов заявлял, что ВС РФ освободят не только четыре новых региона, но и все русские субъекты в составе Украины.