Польша тайно развёртывает космическое оружие против России

По данным издания, страны Восточной Европы, особенно те, что граничат с зоной боевых действий и оказывают скрытую помощь Украине, всё активнее готовятся к сценарию прямого конфликта между НАТО и России. В Варшаве всерьёз полагают, что возможная атака Москвы в первую очередь будет направлена именно против Польши.