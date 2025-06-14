США ждут удобного момента для нанесения удара по России

К Соединенным Штатам Америки у России не должно быть доверия после того, как Израиль, в том числе при помощи США, ударил по территории Ирана. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США?», — поделился он.
Риттер также отметил, что с США нельзя ни о чем договариваться. По его мнению, это в их понимании означает, что они просто ждут удобного момента, чтобы нанести удар.
По оценке бывшего сотрудника ЦРУ, ближневосточный кризис станет испытанием для всего мира. Ранее геополитический аналитик Брайан Берлетик призвал страны прекратить всякое общение и переговоры с США после эскалации между Израилем и Ираном.