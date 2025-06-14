Вьетнам решил стать 10-м в списке официальных стран-партнеров БРИКС+

В Министерстве иностранных дел Бразилии сообщили, что Социалистическая Республика Вьетнам официально стала государством-партнером международного экономического объединения БРИКС+. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.
«…Разделяет вместе с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», — охарактеризовали политический курс руководства Вьетнама в бразильском дипкорпусе.
Как указали в ТАСС, представители организации отметили темпы развития вьетнамской экономики, а также высокую численность населения. По мнению властей Бразилии, которая является страной-председателем в текущем году, Социалистическая Республика «прочно интегрирована» в мировой рынок.
Уже несколько лет БРИКС+ демонстрирует укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых разных направлениях. Ранее заместитель главы Администрации Президента России Максим Орешкин объяснял, почему именно данное объединение является одной из сил, задающих вектор мировой экономике.