В ходе операции по освобождению села Петровское в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили группу иностранных наемников ВСУ. Такой информацией поделился штурмовик 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Ильхом Петер, передает РИА Новости.
«Обнаруженные документы — это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — отметил военнослужащий.
По словам Петера, после ликвидации противника российские бойцы нашли много трофейного оружия. В основном это было вооружение производства НАТО. Были обнаружены винтовки М-16, гранатометы, приборы ночного видения.
Штурмовик признался, что все это теперь будет обращено против врага. Он также раскрыл некоторые детали операции. Российские войска зашли в село во время сумерек и использовали эффект внезапности. Петровское и Алексеевское ВС РФ освободили в День России, 12 июня, сообщали в Минобороны.
Ранее «МК» писал, что на донецком направлении бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих ВСУ и перешедших на сторону России, ликвидировали группу наемников из Иностранного легиона Украины.