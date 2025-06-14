Израиль атаковал иранский город Исфахан ракетами

Ранее в агломерации Гуш-Дан зафиксировали как минимум два ракетных попадания. В Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон были слышны многочисленные взрывы. На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в выходе за рамки допустимого и подчеркнул, что удары по жилым кварталам стали нарушением всех «красных линий».