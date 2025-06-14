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В ЦАХАЛ сообщили о четвёртой за ночь ракетной атаке Ирана

Иран начал четвёртую волну ракетных атак по Израилю. В ряде районов прозвучали сигналы тревоги. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

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«В настоящее время ВВС Израиля ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Жителям рекомендовано строго соблюдать указания Командования по гражданской обороне. Защита не является полностью непробиваемой, поэтому крайне важно продолжать выполнять предписания, отметили в ведомстве.

А ранее в результате ударов Ирана по израильской агломерации Гуш-Дан пострадали 63 человека. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что действия Тегерана выходят за рамки допустимого. Согласно его словам, удары по гражданским зданиям являются прямым нарушением всех красных линий.