В Казахстане создали Национальный альянс экспортеров

«Мы запускаем не просто платформу — мы создаём национальный альянс экспортёров. Здесь не обсуждают проблемы, а формируют решения. Здесь каждый может влиять на экспортную повестку страны. Во главе альянса — Манасбаева Бахыт Парлановна, человек с уникальным международным опытом и глубоким пониманием интересов бизнеса. Под её руководством QazTrade Alliance станет мозговым центром и переговорной площадкой, где экспорт развивается не по указанию, а по инициативе самих участников», — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.