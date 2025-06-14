В Казахстане создали Национальный альянс экспортеров

В Астане прошёл Форум экспортёров Казахстана, организованный QazTrade при поддержке министерства торговли и интеграции. Мероприятие собрало около 300 участников, включая международных ретейлеров, представителей МСБ и отраслевых экспертов. Ключевым событием форума стало объявление о запуске QazTrade Alliance — Национального альянса экспортёров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мы запускаем не просто платформу — мы создаём национальный альянс экспортёров. Здесь не обсуждают проблемы, а формируют решения. Здесь каждый может влиять на экспортную повестку страны. Во главе альянса — Манасбаева Бахыт Парлановна, человек с уникальным международным опытом и глубоким пониманием интересов бизнеса. Под её руководством QazTrade Alliance станет мозговым центром и переговорной площадкой, где экспорт развивается не по указанию, а по инициативе самих участников», — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.
Одним из нестандартных решений форума стал формат прямых B2G-встреч. В отличие от традиционных круглых столов, представители бизнеса получили возможность персонально обсудить запросы с госорганами и сразу получить решения по своим вопросам. Это придало форуму практическое наполнение и позволило перейти от обсуждений к действиям.
Также в рамках форума прошли экспертные сессии по цифровизации, логистике, сертификации и маркетингу. Участники провели B2B-переговоры с зарубежными ритейлерами, такими как LULU (ОАЭ) и Alibaba, TaoBao (Китай).
«Экспорт должен начинаться с идеи под конкретный внешний рынок. Мы уходим от дотационной модели к воронке продаж, где каждый этап — от маркетинга до сертификации — работает на капитализацию бизнеса. Особое внимание уделяем экспорту услуг, таких как строительство, медицина, образовательные и цифровые решения, предлагая отдельный пакет поддержки: продвижение, персонализированное сопровождение, поиск заказов, сертификация, стандарты, маркетинг. Это направление может стать точкой роста экспорта с наибольшим мультипликативным эффектом для ВВП и занятости», — сказал генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.
На форуме экспортеров восемь компаний-импортеров корпорации Jiangsu Soho выразили заинтересованность в поставках широкого ассортимента товаров из Казахстана — порядка 50 наименований. Среди них: мёд (до 20 тыс. тонн в месяц), алкогольные напитки (до 5 000 бутылок), кормовая мука (60 тыс. тонн в год), подсолнечное масло (40 тыс. тонн в год). Также компании проявили интерес к металлургической продукции.
Ранее сообщалось, что с 2020 по 2024 год по Программе экспортной акселерации поддержку в выходе на внешние рынки получили 557 казахстанских предприятий несырьевого сектора экономики. В 2025 году в неё включили ещё 120 предприятий обрабатывающей промышленности и поставщиков услуг.