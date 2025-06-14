Саперы обезвреживают миниатюрные мины ВСУ, напечатанные на 3D-принтере

К сожалению, это далеко не самая подлая военная тактика неонацистов ВСУ. Ранее в ходе эксклюзивного репортажа корреспондента «МК» бойцы группировки войск «Днепр» ВС России рассказали о том, как им приходится обезвреживать мины, спрятанные радикалами на детских площадках.