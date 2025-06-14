Командир отделения военных инженеров Российской Армии с позывным Топор сообщил, что боевики ВСУ забрасывают в курское приграничье мины, созданные при помощи 3D-принтера. Подробностями офицер поделился с ТАСС.
«Выглядит как зажигалка, замаскированная под сеном… Мы поняли принцип, все уничтожаем», — объяснил командир «Топор» корреспонденту ТАСС.
Он отметил, что мины кустарного производства применяются киевскими радикалами для попыток запугать мирных жителей и российских военнослужащих. По словам сапера, отличительной чертой этих новых взрывных устройств является миниатюрность и хорошая маскировка.
К сожалению, это далеко не самая подлая военная тактика неонацистов ВСУ. Ранее в ходе эксклюзивного репортажа корреспондента «МК» бойцы группировки войск «Днепр» ВС России рассказали о том, как им приходится обезвреживать мины, спрятанные радикалами на детских площадках.