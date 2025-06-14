«Остановите безумие Нетаньяху»: Мадуро обратился к израильскому народу

А ранее Нетаньяху сам обратился к иранцам с призывом к восстанию. Он заявил, что целью операции является освобождение жителей страны и денуклеаризация республики. Тем временем российский президент Владимир Путин осудил действия Израиля, обвинив в нарушении норм международного права и положений устава ООН.