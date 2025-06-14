«Остановите безумие Нетаньяху»: Мадуро обратился к израильскому народу

«Я, как христианин и потомок сефардских евреев, обращаюсь к народу Израиля: остановите безумие Биньямина Нетаньяху. Только народ Израиля может остановить эту войну. Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемен», — заявил он.
Венесуэльский глава квалифицировал израильские действия как преступные нападения, нарушающие положения Устава Организации Объединённых Наций и международные нормы, которые создают риск масштабного обострения ситуации на Ближнем Востоке и в Азии.
Он провёл параллель между сегодняшним моментом и событиями, предшествовавшими Второй мировой войне, отметив, что западные страны тогда поддерживали Адольфа Гитлера, как сейчас поддерживают Нетаньяху.
«История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран», — сказал Мадуро.
А ранее Нетаньяху сам обратился к иранцам с призывом к восстанию. Он заявил, что целью операции является освобождение жителей страны и денуклеаризация республики. Тем временем российский президент Владимир Путин осудил действия Израиля, обвинив в нарушении норм международного права и положений устава ООН.