В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве

Несмотря на серьёзный материальный урон, количество пострадавших среди населения оказалось сравнительно небольшим. У большинства из них не зафиксировано тяжёлых ранений, что объясняется своевременной работой систем ПВО и действиями служб экстренного реагирования. На фоне обострения обстановки командование тыла Израиля оперативно развернуло дополнительные силы сразу в нескольких регионах страны.
Ранее Иран начал четвёртую волну ракетных ударов по территории Израиля. Как информировала Армия обороны Израиля, в нескольких районах страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. Тем временем стало известно о двух мощных взрывах в городе Исфахан, где находится один из важнейших ядерных объектов Исламской Республики.