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В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве

Ответные удары со стороны Ирана нанесли Израилю значительный ущерб. Об этом сообщил командующий округом Тель-Авива, его заявление опубликовано в соцстеях Армии обороны Израиля. Военный подчеркнул, что разрушения затронули ключевую инфраструктуру.

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Источник: Life.ru

Несмотря на серьёзный материальный урон, количество пострадавших среди населения оказалось сравнительно небольшим. У большинства из них не зафиксировано тяжёлых ранений, что объясняется своевременной работой систем ПВО и действиями служб экстренного реагирования. На фоне обострения обстановки командование тыла Израиля оперативно развернуло дополнительные силы сразу в нескольких регионах страны.

Ранее Иран начал четвёртую волну ракетных ударов по территории Израиля. Как информировала Армия обороны Израиля, в нескольких районах страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. Тем временем стало известно о двух мощных взрывах в городе Исфахан, где находится один из важнейших ядерных объектов Исламской Республики.