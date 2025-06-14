В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве

Ранее Иран начал четвёртую волну ракетных ударов по территории Израиля. Как информировала Армия обороны Израиля, в нескольких районах страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. Тем временем стало известно о двух мощных взрывах в городе Исфахан, где находится один из важнейших ядерных объектов Исламской Республики.