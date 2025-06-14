Беспилотник Армии России уничтожил миномёт ВСУ в Херсонской области

По данным военного ведомства, миномёт находился в разрушенном здании одного из населённых пунктов и был замаскирован среди обломков. Его позиция была выявлена в ходе воздушной разведки с применением дронов.
После подтверждения цели было принято решение о её поражении с помощью FPV-дронов. Ударные аппараты поразили цель.
А ранее российские военные провели операцию в подконтрольном ВСУ Херсоне, используя музыкальную колонку. Военнослужащие доставили её на место посредством дронов и включили гимн России. После завершения гимна «боец» вернулся тем же путём.