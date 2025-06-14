Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными

«Другая сторона (США — прим. ТАСС) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — приводит слова дипломата иранское агентство Tasnim.
С апреля США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерному досье при посредничестве Омана. Шестой раунд переговоров должен состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.