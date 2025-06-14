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Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали бессмысленными. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

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Источник: Reuters

«Другая сторона (США — прим. ТАСС) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — приводит слова дипломата иранское агентство Tasnim.

С апреля США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерному досье при посредничестве Омана. Шестой раунд переговоров должен состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.