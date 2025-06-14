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Названо число уничтоженных боевиков ВСУ за сутки

В зоне действия группировки войск ВС России «Центр» было уничтожено порядка 580 украинских боевиков.

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В зоне действия группировки войск ВС России «Центр» было уничтожено порядка 580 украинских боевиков. Такие данные обнародовал глава пресс-центра Александр Савчук.

«Потери противника составили до 580 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 3 артиллерийских орудия», — отметил он.

По его словам, потери понесли несколько воинских формирований ВСУ. Среди них десантно-штурмовая, егерская, механизированные бригады. Также поражение нанесено бригаде Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что войска группировки «Центр» при освобождении села Петровское уничтожили иностранных наемников. В основном это были поляки и грузины.