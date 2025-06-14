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Военный эксперт Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО

Атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Такое мнение озвучил военный эксперт Михаил Ходаренок.

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Источник: Life.ru

По его словам, налёт был тщательно организован, что обеспечило израильской стороне тактическое преимущество. Оборонительные системы Исламской Республики, по всей видимости, не справились с задачей — ключевые объекты не были защищены, несмотря на их важное значение.

Кроме того, благодаря точной разведке Израиля в ходе операции были ликвидированы три высокопоставленных иранских военных командира. Особое внимание Ходаренок уделил эффективности израильской авиации: во время налёта не было потеряно ни одного многофункционального истребителя.

«Теперь мяч на стороне Ирана. Каков будет ответный ход, по всей видимости, покажет самое ближайшее время», — приводит слова специалиста «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что ответные удары Ирана нанесли Израилю значительный ущерб. Также сообщалось о начале четвёртой волны ракетных атак со стороны Тегерана — в нескольких регионах прозвучали сигналы тревоги. Кроме того, уточнены данные о числе пострадавших в результате удара по агломерации Гуш-Дан в Израиле: травмы различной степени тяжести получили 63 человека.