Военный эксперт Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО

По его словам, налёт был тщательно организован, что обеспечило израильской стороне тактическое преимущество. Оборонительные системы Исламской Республики, по всей видимости, не справились с задачей — ключевые объекты не были защищены, несмотря на их важное значение.
Кроме того, благодаря точной разведке Израиля в ходе операции были ликвидированы три высокопоставленных иранских военных командира. Особое внимание Ходаренок уделил эффективности израильской авиации: во время налёта не было потеряно ни одного многофункционального истребителя.
«Теперь мяч на стороне Ирана. Каков будет ответный ход, по всей видимости, покажет самое ближайшее время», — приводит слова специалиста «Газета.ru».
Ранее сообщалось, что ответные удары Ирана нанесли Израилю значительный ущерб. Также сообщалось о начале четвёртой волны ракетных атак со стороны Тегерана — в нескольких регионах прозвучали сигналы тревоги. Кроме того, уточнены данные о числе пострадавших в результате удара по агломерации Гуш-Дан в Израиле: травмы различной степени тяжести получили 63 человека.