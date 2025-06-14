«Только начинается»: иранские ракеты посыпались на Тель-Авив

Выступая отдельно для ABC News, он высоко оценил теракты и связал их с 60-дневным ультиматумом, который он предъявил Тегерану весной, чтобы договориться о сделке. «Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. Они пострадали сильно, очень сильно. Они пострадали примерно так же сильно, как и вы. И это еще не все. Намного больше», — сказал Трамп.