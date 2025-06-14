«Только начинается»: иранские ракеты посыпались на Тель-Авив

Иранские ракеты поразили Тель-Авив на фоне предупреждений израильского премьера Нетаньяху, что атака на Иран «только начинается». Израиль заявляет, что иранцы выпустили до 100 ракет в отместку за внезапное нападение. Обе стороны конфликта угрожают эскалацией военных действий.
ранские ракеты обрушились на Тель-Авив в отместку за неожиданную воздушную атаку Израиля в пятницу утром, когда Тегеран поклялся открыть «врата ада», в то время как рано утром в субботу в иранской столице были слышны новые взрывы, пишет The Guardian.
Биньямин Нетаньяху предупредил, что «это еще не все», и заявил, что попытка Израиля уничтожить ядерную программу Тегерана только начинается.
Поздно вечером в пятницу Иран и Израиль сообщили о новой волне ракетных обстрелов со стороны Ирана, взрывы были слышны над Иерусалимом. Жители северного Тегерана сообщили о новых взрывах, после того как иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Израиль нанес новые удары.
Информационное агентство Fars сообщило, что в тегеранский аэропорт Мехрабад попали два снаряда, а иранские СМИ сообщили, что там было зафиксировано возгорание. Рядом с ключевыми объектами иранского руководства в аэропорту расположена база ВВС с истребителями и транспортными самолетами, отмечает The Guardian.
Ранее представитель израильских вооруженных сил заявил, что ранее вечером Иран выпустил до 100 ракет несколькими волнами, и что большинство из них были перехвачены или не достигли намеченной цели, но несколько, по-видимому, преодолели многоуровневую оборону Израиля.
Около 9 часов вечера в Тель-Авиве зазвучали сирены и зазвонили телефоны со срочными предупреждениями. Полчаса спустя город огласился взрывами в воздухе систем противоракетной обороны «Эрроу», уничтоживших часть иранского арсенала, обломками, упавшими на землю, и взрывами нескольких иранских боеголовок, поразивших свои цели.
Дым от одного из мест падения поднимался такими густыми столбами, что закрывал городской пейзаж, включая близлежащие небоскребы, а яркие фрагменты перехваченных ракет описывали дугу над ними. Одна ракета попала в высотное жилое здание недалеко от центра Тель-Авива, выбив стекла на большей части фасада и превратив наиболее пострадавшие районы в нагромождение обнаженных искореженных стальных прутьев.
На первом этаже пожарные пробирались сквозь завалы рядом с искореженными останками автомобиля, пострадавшего от взрыва, как показали в репортаже по израильскому телевидению.
Служба скорой помощи Израиля сообщила, что в пятницу вечером в районе Тель-Авива пострадали 34 человека, большинство из них получили незначительные травмы. Позже полиция сообщила, что один человек скончался.
Обстрел начался после телевизионного обращения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который пообещал: «Вооруженные силы Исламской республики нанесут тяжелые удары по этому злобному врагу». Он предупредил, что последствия нападения Израиля «приведут эту страну к краху».
Ранее новый глава Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур, поспешно назначенный после того, как его предшественник был убит в результате израильского нападения, пригрозил открыть «врата ада» в отместку. Как отмечает The Guardian, Ближний Восток столкнулся с перспективой полномасштабной войны неопределенной продолжительности.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в том, что он пересек «красные линии», нанеся удары по гражданским районам, хотя ранее в тот же день сам Израиль нанес несколько ударов по жилым районам иранских городов. «Мы продолжим защищать граждан Израиля и добьемся того, чтобы режим аятоллы заплатил очень высокую цену за свои отвратительные действия», — заявил Кац.
Израильские предрассветные удары в пятницу поразили более 100 целей в Иране, включая ядерные объекты и ракетные полигоны, и привели к гибели высокопоставленных военных командиров и ученых, что, по словам Тегерана, стало «объявлением войны».
Представитель Ирана в Совете безопасности ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских нападений погибли 78 человек, включая высокопоставленных чиновников, и более 320 получили ранения, большинство из которых — гражданские лица.
В видеообращении, сделанном в пятницу вечером, Нетаньяху сказал: «За последние 24 часа мы уничтожили высших военных командиров, ведущих ученых-ядерщиков, самый значительный объект исламского режима по обогащению урана и значительную часть его арсенала баллистических ракет. Скоро будет больше. Режим не знает, что ударило по ним или что еще ударит по ним. Он никогда не был слабее».
В пятницу вечером и рано утром в субботу в Иране были зарегистрированы новые взрывы, что свидетельствует о том, что уже началась вторая фаза израильских атак, на ранних стадиях войны, которая назревала в течение четверти века, с тех пор как впервые были обнаружены секретные подземные установки Ирана по обогащению урана, и США а Израиль настаивал на том, что его стране не будет позволено создать бомбу.
В пятницу большая часть израильских боеприпасов была сброшена с подземного завода по обогащению урана в Натанзе. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил Совету безопасности ООН, что наземная экспериментальная установка по обогащению урана на главном ядерном объекте Ирана в Натанзе была уничтожена, хотя, по его словам, уровень радиоактивности за пределами установки остался неизменным. Гросси сказал, что ООН все еще собирает информацию о нападениях Израиля на два других объекта — завод по обогащению топлива в Фордо и в Исфахане.
Офицеры Армии обороны Израиля ясно дали понять, что их военные цели заключаются в том, чтобы воспользоваться возможностью, предоставляемой ослабленной противовоздушной обороной Ирана, и нанести длительный, сокрушительный ущерб иранской ядерной программе. «Это и есть цель — устранить угрозу и убедиться, что у них нет ядерной бомбы и что нет активной угрозы существованию израильского народа», — сказал офицер ЦАХАЛа.
Среди неопределенностей, нависших над регионом, был вопрос о том, какая часть иранского арсенала баллистических и крылатых ракет все еще может быть использована, и будет ли Тегеран мстить как США, так и Израилю.
Роль США в этом нападении оставалась неясной. В преддверии атаки израильских 200 самолетов Дональд Трамп публично призвал Израиль дать дипломатии больше шансов перед американо-иранскими переговорами, которые были запланированы на воскресенье. В пятницу президент США настаивал на том, что он был хорошо информирован о планах Израиля, и назвал израильскую атаку «превосходной».
На вопрос The Wall Street Journal о том, какие предупреждения были даны США, Трамп раздраженно ответил: «Предупреждения? Это не было предупреждением. Это было “мы знаем, что происходит”.
Выступая отдельно для ABC News, он высоко оценил теракты и связал их с 60-дневным ультиматумом, который он предъявил Тегерану весной, чтобы договориться о сделке. «Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. Они пострадали сильно, очень сильно. Они пострадали примерно так же сильно, как и вы. И это еще не все. Намного больше», — сказал Трамп.
На своей собственной социальной онлайн-платформе Truth Трамп призвал Тегеран заключить сделку или столкнуться с дальнейшими запланированными атаками, которые будут «еще более жестокими».
Телеканал ABC цитирует «источник, знакомый с разведданными», который заявил, что США предоставили «превосходные» разведданные и помогут защитить Израиль по мере необходимости.
Иравани заявил Совету безопасности ООН, что США причастны к нападению, заявив, что «содействуя этим преступлениям и давая им возможность совершать их, они несут полную ответственность за последствия». Он обвинил Израиль в стремлении «подорвать дипломатию, саботировать переговоры и втянуть регион в более широкий конфликт».
Американский веб-сайт Axios процитировал двух израильских чиновников, которые предположили, что очевидное несогласие с Израилем было уловкой, направленной на то, чтобы убедить Тегеран в том, что никакого нападения не предвидится, чтобы генералы и ученые, включенные в список мишеней, не переезжали в новые места. «США дали нам четкий зеленый свет», — сказал один из чиновников.
Первая волна авиаударов Израиля была нанесена вскоре после 8 утра по иранскому времени. Около 200 израильских военных самолетов поразили 100 различных целей, напоминает The Guardian. В телеобращении, записанном на английском языке для иностранной аудитории, Нетаньяху заявил: «Мы нанесли удар по центру иранской программы ядерного обогащения. Мы нанесли удар по центру иранской программы создания ядерного оружия. Мы нанесли удар по главному иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе. Мы нанесли удар по ведущим иранским ученым-ядерщикам, работающим над созданием иранской бомбы. Мы также нанесли удар по центру иранской программы создания баллистических ракет.».
Иранские государственные СМИ сообщили, что в результате ударов погибли глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами, начальник штаба сухопутных войск генерал-майор Мохаммад Багери и командующий объединенным штабом сил Хатам аль-Анбия генерал-майор Голам Али Рашид, а также шесть ученых-ядерщиков, включая Ферейдуна Аббаси, возглавлявшего иранскую организацию по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Израиль заявил, что в результате его нападения погибло большинство высшего руководства военно-воздушных сил КСИР.
Офицеры ЦАХАЛА заявили, что операция под кодовым названием «Восставший лев» включала в себя проникновение спецназовцев Моссада перед нанесением ударов, а также беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по средствам ПВО и иранским баллистическим ракетам. Позже в тот же день «Моссад» опубликовал нечеткие кадры, на которых, по его словам, были запечатлены агенты на иранской территории. На другом видео было показано то, что агентство назвало атакой на иранскую систему обороны, а на третьем, судя по всему, была показана цель — иранская ракета дальнего радиуса действия.
Мирные жители Ирана рассказали о ночных ужасающих взрывах. Гольнар, жительница Саадат-Абада на севере Тегерана, рассказала, что проснулась от громких взрывов сразу после 3 часов ночи. «Я проснулась от первого взрыва и бросилась к окнам, чтобы проверить. Затем, несколько минут спустя, я услышала четыре взрыва подряд. Окна задрожали, и люди в здании начали кричать», — сказала она. «Все произошло так быстро. Мы пытались получить информацию о том, было ли это нападение или стихийное бедствие. Сегодня утром место взрыва и прилегающие улицы усеяны обломками».
Ахмад Моади, 62 года, сказал: «Сколько еще мы будем жить в страхе? Как иранец, я считаю, что реакция должна быть ошеломляющей, резкой».