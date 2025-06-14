В ЦАХАЛ сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана

Удары Ирана стали ответом на масштабную израильскую операцию, которая прошла вечером 13 июня. Израильские ВВС атаковали объекты в Тегеране, Исфахане, Натанзе, а также места дислокации иранских военных. Целями стали исследовательские и командные центры, а также ученые и высокопоставленные военные, связанные с ядерной программой. Иран заявил о 78 погибших и более 320 раненых в результате этих ударов. Среди погибших — глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.