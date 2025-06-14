Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали истинную причину ударов Израиля по Ирану

Основной целью израильских ударов по территории Ирана является попытка свержения действующего режима в Тегеране.

Как создавалась новая Россия

Основной целью израильских ударов по территории Ирана является попытка свержения действующего режима в Тегеране. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал российский сенатор Андрей Клишас.

Он также отметил, что атаки на ядерные объекты вторичны. В первую очередь еврейское государство немерено подчинить Иран западным интересам.

«Смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Запада — вот настоящая цель израильских ударов, а не ядерные объекты Исламской Республики», — отметил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем одобрении ударов по Ирану, назвав атаку Израиля очень хорошей. По его словам, это должно заставить Исламскую Республику вернуться за стол переговоров по ядерной сделке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с публичным обращением к иранскому народу. Он призвал его поднять восстание против действующего режима. При этом в США призвали Россию и мир не доверять американской администрации и не вести с ними переговоры. А Вашингтон, несмотря на «позитивный» настрой на возобновление отношений с Москвой, ждет удобного момента, чтобы нанести удар.