Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с публичным обращением к иранскому народу. Он призвал его поднять восстание против действующего режима. При этом в США призвали Россию и мир не доверять американской администрации и не вести с ними переговоры. А Вашингтон, несмотря на «позитивный» настрой на возобновление отношений с Москвой, ждет удобного момента, чтобы нанести удар.