В Ришон-ле-Ционе при падении ракеты погиб человек, трое в тяжёлом состоянии

Ранее появилась информация о том, что в результате падения ракеты на жилые дома в центре Израиля пострадали 10 человек. Позже число пострадавших возросло до 20 человек. Жилые дома разрушены, автомобили повреждены. Спасатели извлекли двух человек из-под обломков зданий.