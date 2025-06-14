В инспекции гостехнадзора Новосибирской области сменилось руководство

В инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области произошли кадровые перестановки. Возглавлявший около 5,5 лет учреждение Александр Соболевский ушел с должности руководителя.
По данным Руспрофайла, с 9 июня и.о. начальника инспекции — главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора НСО стала Ирина Ситохина. Ранее она исполняла обязанности замначальника ведомства.
В телеграм-канале гостехнадзора говорится, что Соболевского освободили от должности еще 24 мая: «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».
«Под руководством Александра Александровича инспекция достигла целевых показателей, установленных правительством НСО и положительной динамики по всем направления деятельности: возросла доля государственных услуг, оказанных через ЕПГУ — 73%; увеличен показатель техники с пройденным техосмотром. Инспекция приобрела 21 служебный автотранспорт для районных инспекторов, измерительно-диагностическое оборудование, видеорегистраторы и другое оборудование», — рассказали в ведомстве.
Коллектив выразил Александру Соболевскому слова благодарности за совместную работу, плодотворное сотрудничество и пожелал крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, Соболевского назначили руководителем регионального гостехнадзора в декабре 2019-го. До этого он около полутора лет руководил администрацией Новосибирского района, а перед этим шесть был замминистра сельского хозяйства НСО.