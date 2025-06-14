Два рейса из Новосибирска в Дубай отменены из-за атак Израиля

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай, запланированные на 13 и 14 июня, включая два рейса из Новосибирска. Причиной стали ночные удары Израиля по территории Ирана, из-за которых международные авиаперевозки оказались под угрозой срывов.
По данным пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта Артема Кореняко, отменённые рейсы затронули пассажиров из десяти российских городов: пять рейсов — из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Уфы.
В общей сложности около 3 тысяч пассажиров не смогли вылететь в Дубай. Также стало известно, что авиакомпания Red Wings отменила все полёты в Израиль до 16 июня включительно.