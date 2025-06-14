Воздушная мощь и ядерные бункеры: названы условия долгой войны Израиля против Ирана

Альтернативными возможностями могут быть кибератаки или теракты, хотя на политическом уровне ни то, ни другое не может восприниматься как равноценный ответный удар, даже если они достижимы, — в то время как удары по американским целям были бы очень рискованными для Тегерана, поскольку существует вероятность того, что США со всей своей огневой мощью присоединятся к войне, констатирует The Guardian.