Силы ПВО Израиля пытаются отразить новую серию ударов ВС Ирана по Иерусалиму

Свидетели в Иерусалиме сообщают о детонациях в небе над городом.
Как указали на американском телеканале CNN со ссылкой на представителей ЦАХАЛ, речь идет о новой волне запусков баллистических ракет Вооруженных сил Ирана. Отмечается, что задействованы израильские подразделения противовоздушной обороны.
Это уже четвертная серия ответных ударов Ирана с момента нападения Израиля в ночь на пятницу, 13 июня. Уже известно, что не менее 63 израильтян получили ранения в результате атак — один из пострадавших скончался.
В свою очередь, неназванный информатор в политическом эшелоне Израиля ранее сообщил СМИ, что Кабмин его страны намерен «продолжить эскалацию» конфликта.