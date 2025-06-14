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Силы ПВО Израиля пытаются отразить новую серию ударов ВС Ирана по Иерусалиму

Свидетели в Иерусалиме сообщают о детонациях в небе над городом.

Как создавалась новая Россия

Свидетели в Иерусалиме сообщают о детонациях в небе над городом.

Как указали на американском телеканале CNN со ссылкой на представителей ЦАХАЛ, речь идет о новой волне запусков баллистических ракет Вооруженных сил Ирана. Отмечается, что задействованы израильские подразделения противовоздушной обороны.

Это уже четвертная серия ответных ударов Ирана с момента нападения Израиля в ночь на пятницу, 13 июня. Уже известно, что не менее 63 израильтян получили ранения в результате атак — один из пострадавших скончался.

В свою очередь, неназванный информатор в политическом эшелоне Израиля ранее сообщил СМИ, что Кабмин его страны намерен «продолжить эскалацию» конфликта.