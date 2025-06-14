Токаев поздравил Трампа с днем рождения

Образование будущий президент получил в частной школе Кью-Форест в Квинсе, куда был принят в возрасте пяти лет, затем — в Нью-Йоркской военной академии. Он поступил в частный Фордемский университет в Нью-Йорке на курс бизнес-администрирования, после чего учился в школе финансов и торговли университета штата Пенсильвания, окончив ее в 1968 году со степенью бакалавра экономики.