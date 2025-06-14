Токаев поздравил Трампа с днем рождения

АСТАНА, 14 июн — Sputnik. Акорда сообщила о том, что Токаев направил поздравительное сообщение Дональду Трампу.
Президент Казахстана поздравил президента США с днем рождения.
Дональду Трампу сегодня исполнилось 79 лет. Будущий президент США родился в Нью-Йорке, в семье предпринимателя-миллионера, инвестора и застройщика Фреда Трампа. По отцовской линии Трамп имеет немецкие корни, по материнской — шотландские. Мать Мэри была домохозяйкой.
Образование будущий президент получил в частной школе Кью-Форест в Квинсе, куда был принят в возрасте пяти лет, затем — в Нью-Йоркской военной академии. Он поступил в частный Фордемский университет в Нью-Йорке на курс бизнес-администрирования, после чего учился в школе финансов и торговли университета штата Пенсильвания, окончив ее в 1968 году со степенью бакалавра экономики.
В 1971 году он возглавил компанию отца, получил контрольный пакет акций и переименовал ее в Trump Organization. Под руководством Трампа бизнес расширился, новый глава компании стал заниматься проектами по созданию гостиниц, курортов, казино, полей для гольфа.
В конце 1990-х Трамп начал активно участвовать в политической жизни страны. В 2012 году Трамп выдвигался в президенты от Республиканской партии, однако также снял кандидатуру на начальном этапе кампании.
Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Оппонентом Трампа была демократ Хиллари Клинтон, по итогам подсчета, она набрала больше голосов избирателей, но Трамп собрал больше голосов выборщиков, что и позволило ему занять президентское кресло.
За время первого президентства Трампа было ужесточено иммиграционное законодательство, осуществлена реформа налогового законодательства.
Второе президентство Трампа началось в январе 2025 года.