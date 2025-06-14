Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС

В начале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что около 30 стран намерены в той или иной форме подключиться к БРИКС. В октябре глава государства отметил, что БРИКС уже распространяется на треть территории суши (33%) и почти на половину населения планеты (45%). В Кремле тогда уточнили, что на статус стран — партнеров БРИКС претендуют 13 государств.