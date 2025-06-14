В Совфеде назвали истинную цель ударов Израиля по Ирану

«Смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Запада — вот настоящая цель израильских ударов, а не ядерные объекты Исламской Республики», — написал он.
Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО. По его мнению, атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Специалист отметил, что ПВО не смогла защитить ключевые объекты, и в ходе операции были ликвидированы высокопоставленные иранские военные командиры.