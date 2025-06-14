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В Совфеде назвали истинную цель ударов Израиля по Ирану

Целью ударов Израиля по Ирану является не уничтожение ядерных объектов, а смена политического режима в Тегеране и подчинение страны интересам Запада. Такое мнение выразил сенатор РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

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«Смена политического режима в Тегеране и подчинение Ирана интересам Запада — вот настоящая цель израильских ударов, а не ядерные объекты Исламской Республики», — написал он.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО. По его мнению, атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Специалист отметил, что ПВО не смогла защитить ключевые объекты, и в ходе операции были ликвидированы высокопоставленные иранские военные командиры.