В Совфеде назвали истинную цель ударов Израиля по Ирану

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о неэффективности иранской системы ПВО. По его мнению, атака Израиля на стратегические объекты Ирана могла стать началом масштабной военной кампании. Специалист отметил, что ПВО не смогла защитить ключевые объекты, и в ходе операции были ликвидированы высокопоставленные иранские военные командиры.