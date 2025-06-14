«СВ»: в Сумской области российские бойцы отразили за сутки 8 контратак ВСУ

В Сумской области российским военнослужащим в течение суток удалось отразить восемь попыток контратак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«За сутки противник предпринял восемь безуспешных контратак: одну в районе Кондратовки, три около Андреевки, одну у Новониколаевки и три в окрестностях Садки», — говорится в публикации.
Сообщается об уничтожении более двух десятков украинских боевиков.
Ранее стало известно об отражении бойцами ВС РФ атаки ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.