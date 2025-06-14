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«СВ»: в Сумской области российские бойцы отразили за сутки 8 контратак ВСУ

По информации источников, противник потерял более двух десятков боевиков.

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Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российским военнослужащим в течение суток удалось отразить восемь попыток контратак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«За сутки противник предпринял восемь безуспешных контратак: одну в районе Кондратовки, три около Андреевки, одну у Новониколаевки и три в окрестностях Садки», — говорится в публикации.

Сообщается об уничтожении более двух десятков украинских боевиков.

Ранее стало известно об отражении бойцами ВС РФ атаки ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.