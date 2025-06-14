Отправленные Трампом подавлять бунты морские пехотинцы начали задерживать гражданских лиц

Тем временем некоторые военнослужащие национальной гвардии, дислоцированные в Лос-Анджелесе, и некоторые члены их семей выразили недовольство своей миссией, чувствуя, что она втягивает их в политически окрашенную борьбу за власть внутри страны. «Сейчас повсеместно бытует мнение, что применение военной силы против наших собственных общин — это не тот вид национальной безопасности, на который мы подписывались», — сказала Сара Стрейдер из инициативы «Безопасные семьи», которая защищает семьи военнослужащих. «Семьи боятся не только за безопасность своих близких, хотя это вызывает серьезную озабоченность, но и за то, что их служба используется для оправдания».