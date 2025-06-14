NYT: Трамп поручил приостановить задержания отдельных групп мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа поручила сотрудникам Иммиграционной и таможенной службы приостановить рейды и аресты в сельскохозяйственной отрасли, гостиницах и ресторанах. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на внутреннее электронное письмо, а также трех официальных лиц США, знакомых с указаниями.