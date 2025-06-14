NYT: Трамп поручил приостановить задержания отдельных групп мигрантов

В электронном письме объяснялось, что расследования, связанные с «торговлей людьми, отмыванием денег, контрабандой наркотиков в этих отраслях, разрешены».
По словам собеседников газеты, масштаб кампании президента Дональда Трампа по массовой депортации наносит ущерб отраслям и избирательным округам, которые он не хочет терять.
Протесты против миграционной политики Белого дома идут в Лос-Анджелесе с 6 июня. 8 июня Дональд Трамп ввел 2 тыс. бойцов Нацгвардии в штат. 9 июня Пентагон также заявил, что отправит в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, 9 июня администрация президента дополнительно направила еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии в город.