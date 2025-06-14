Королевский парад: Трамп приурочил демонстрацию военной мощи к своему дню рождения

В Вашингтоне пройдет празднование 250-летия армии США, которое также совпадает с днем рождения президента Трампа. Это будет, как уверяют критики, настоящий королевский парад — именно поэтому либеральные и левые противники нынешнего американского лидера беспокоятся о том, какой сигнал это пошлет остальному миру о будущем демократии в Америке.
В субботу на улицах столицы Соединенных Штатов появятся танки, поскольку в Вашингтоне проходит празднование 250-летия армии США, которое совпало с 79-летием Дональда Трампа, пишет The Guardian. Хотя армия заявила, что не планирует отмечать конкретно день рождения Трампа, именно президент сыграет главную роль в телевизионной феерии, в которой, как сообщается, будут представлены ракетные установки и снаряды.
Демонстрация военной мощи состоялась всего через неделю после того, как Трамп задействовал тысячи военнослужащих национальной гвардии и морских пехотинцев для подавления протестов против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, подчеркивает The Guardian. Оппоненты проводят прямую линию от этих репрессий к субботней демонстрации авторитарного превосходства.
«Он перенял не только признаки диктаторского шика, но и настоящие принципы его вероисповедания, — нудит Рик Уилсон, политтехнолог и соучредитель группы, выступающей против Трампа. — Северная Корея: военные парады. Китай: военные парады. Россия: военные парады. Это не парады в честь победы и уж точно не в честь дня рождения армии Соединенных Штатов. Это парад для того, чтобы возвеличить самолюбие Дональда Трампа. Никто из тех, кто знает Трампа или его манеру поведения, ни на минуту не подумал бы, что это что-то другое».
Как напоминает The Guardian, 250-летие армии США изначально задумывалось как скромное мероприятие: год назад она подала заявку на получение разрешения на проведение мероприятия в Национальном торговом центре с участием 300 человек, концертом армейского оркестра и стрельбой из четырех пушек. Однако избрание Трампа привело к радикальному изменению плана.
Около 6700 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 самолетов будут присутствовать в Вашингтоне на грандиозном праздновании. Транспортные средства были доставлены в город на поездах и больших грузовиках, а вертолеты будут доставлены на место.
В субботу утром на Арлингтонском национальном кладбище намечена церемония возложения венков, за которой следуют соревнования по фитнесу и празднование дня рождения армии в Национальном торговом центре, включая показ военной техники и показательные выступления военнослужащих.
Кульминацией дня призван стать военный парад по городу. В общей сложности 28 танков M1 Abrams, каждый весом более 60 тонн, а также 28 гусеничных боевых машин Bradley, 28 колесных боевых машин Stryker, четыре гусеничные самоходные гаубицы M-109 Paladin и другая буксируемая артиллерия пройдут по маршруту парада недалеко от Национального торгового центра.
Они направятся к Белому дому, проезжая по толстому металлическому настилу, защищающему улицы в некоторых местах, где транспортные средства делают резкий поворот. В параде также примут участие 34 лошади, два мула и одна собака. Новостной сайт Axios сообщил, что также будет продемонстрирована система, используемая для запуска ракет в Афганистане, Ираке и Сирии, а также статическая демонстрация высокоточных управляемых ракет.
В авиасалоне примут участие вертолеты Apache и Black Hawk, а также Chinooks. В нем также примут участие более старые самолеты, такие как бомбардировщик B-25 времен второй мировой войны и P-51 Mustang. Вертолеты летают в то время, когда совместное использование воздушного пространства Вашингтона по-прежнему является деликатным вопросом после январского столкновения армейского вертолета Black Hawk с региональным самолетом American Airlines, в результате которого погибли 67 человек.
Трамп заявил журналистам в Белом доме в понедельник: «Это будет парад, подобного которому я не знаю, был ли у нас когда-либо подобный парад. Это будет невероятно. Над нами летает множество армейских самолетов, и повсюду у нас танки. И тысячи, тысячи солдат будут храбро маршировать по улицам.».
Это будет зрелище, от которого Трамп, как известно, получает удовольствие, подчеркивает The Guardian. Он будет председательствовать на церемонии призыва на военную службу и повторного зачисления в армию. Команда «Золотых рыцарей» армии США спустится с парашютом и вручит ему флаг. Кроме того, в ночном небе Вашингтона состоится фейерверк.
Билл Галстон, старший научный сотрудник одного из аналитических центров в Вашингтоне, сказал: «Это говорит о чем-то фундаментальном в общем мировоззрении Трампа. Во многих отношениях он очень визуальный человек, и его волнует не только то, как он выглядит, но и то, как выглядят все остальные. Зрелище большого парада привлекает его своей наглядностью, если можно так выразиться.».
И все же Трамп вряд ли можно назвать воином, язвительно констатирует The Guardian. Он не служил во Вьетнаме, вместо этого получил пять отсрочек — четыре для поступления в университет и одну по медицинским показаниям из-за костных шпор на пятках. Он был первым человеком, избранным президентом без предшествующего политического или военного опыта. Он был вынужден опровергнуть сообщение о том, что он пренебрежительно отзывался о погибших солдатах, называя их «неудачниками» и «лохами».
Сидни Блюменталь, бывший старший советник Билла и Хиллари Клинтон, предполагает, что Трамп использует военных в качестве опоры. «Ему не особенно нравятся военные», — сказал Блюменталь. «Он настороженно относится к военным. Он пытается отомстить военным. Он уволил большую часть высшего офицерского состава, потому что не доверяет им. Он сказал, что ему нужны генералы, подобные гитлеровским. Он сказал, что хочет казнить Марка Милли, бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов. Он уволил генерала К. К. Брауна, последнего председателя объединенного комитета начальников штабов, за то, что тот сделал единственное замечание, затрагивающее расовое достоинство. Военные ему нужны только как украшение его собственного величия».
Критики говорят, что демонстрация пышности и зрелищности является расточительной, особенно с учетом того, что Трамп сокращает расходы всего федерального правительства и представляет собой попытку связать свою проекцию власти с военной властью. Общественное несогласие будет выражено в более чем 2000 акциях протеста по всей стране под лозунгом «Нет королям».
Организаторы заявляют, что не будут проводить мероприятие в Вашингтоне, поскольку не хотят, чтобы парад в честь дня рождения Трампа стал центром внимания. Вместо этого в Филадельфии, колыбели американской демократии, состоится масштабный марш и митинг.
Несмотря на это, тысячи агентов, офицеров и специалистов правоохранительных органов со всей страны прибудут в Вашингтон. Меры безопасности включают в себя беспилотные летательные аппараты секретной службы, 18,5 миль защитных ограждений, 17 миль бетонных барьеров, 175 магнитометров и охрану сотрудниками федеральных, государственных и местных ведомств.
Официальные лица заявили, что Секретная служба отслеживает девять возможных демонстраций в Вашингтоне и готова отреагировать, если они перерастут в насилие. Мэтт Маккул, специальный агент Секретной службы США, заявил на брифинге для прессы в понедельник: «Это будет быстро улажено».
Армия ожидает, что в мероприятии смогут принять участие до 200 000 человек, и что организация празднования обойдется примерно в 25−45 миллионов долларов. Это включает в себя сам парад, а также расходы на перевозку техники, размещение и питание военнослужащих. И это не считая тех расходов, которые придется нести городу Вашингтон, такие как уборка мусора, хотя армия заявила, что оплатит любые непредвиденные ремонтные работы.
Сенатор Джек Рид из Род-Айленда, главный демократ в сенатском комитете по вооруженным силам, заявил агентству Reuters: «Это Трамп. Все дело в его эгоизме и в том, что он делает все “своим”, что, я думаю, дискредитирует военных, саму армию».
Военные парады в США, как правило, проводятся редко, хотя на инаугурациях президентов Гарри Трумэна и Джона Кеннеди демонстрировалась техника, напоминает The Guardian. В 1991 году танки и тысячи военнослужащих под командованием генерала Нормана Шварцкопфа прошли парадом по Вашингтону, чтобы отпраздновать изгнание армии президента Ирака Саддама Хусейна из Кувейта в ходе войны в Персидском заливе.
Трамп не скрывал своего желания проводить военные парады, пишет The Guardian. Во время своей первой администрации он приказал Пентагону изучить возможность демонстрации военной мощи после поездки во Францию в 2017 году, когда он и президент Франции Эммануэль Макрон наблюдали за маршем сил обороны этой страны по Елисейским полям в Париже.
Впоследствии Трамп сказал журналистам: «Это был один из величайших парадов, которые я когда-либо видел. Это длилось два часа, и это была военная мощь, и я думаю, это потрясающее событие для Франции и для духа Франции».
Он заявил: «Мы должны попытаться превзойти его».
Антитрамповский политтехнолог Уилсон критикует намерения президента США: «Это еще один пример того, что в комнате, где находится Трамп, нет ни одного взрослого. Здесь нет ограждений. Нет ограничений. Здесь нет более мудрых голов и более тихих голосов. Теперь все готово, как вы хотели, господин президент, и мы это применим».
Он добавил: «Это подарок Дональду Трампу на день рождения в то время, когда нам говорят, что мы должны сократить количество сельских больниц и сократить программы Medicare и Медикейд. Это, безусловно, играет на его самолюбии и его характере, и я не думаю, что нам следовало ожидать чего-то меньшего, чем это. Это то, что он собирался получить, потому что нет никаких ограничений на поведение Трампа со стороны его собственного персонала и его собственной команды».