Королевский парад: Трамп приурочил демонстрацию военной мощи к своему дню рождения

Сидни Блюменталь, бывший старший советник Билла и Хиллари Клинтон, предполагает, что Трамп использует военных в качестве опоры. «Ему не особенно нравятся военные», — сказал Блюменталь. «Он настороженно относится к военным. Он пытается отомстить военным. Он уволил большую часть высшего офицерского состава, потому что не доверяет им. Он сказал, что ему нужны генералы, подобные гитлеровским. Он сказал, что хочет казнить Марка Милли, бывшего председателя объединенного комитета начальников штабов. Он уволил генерала К. К. Брауна, последнего председателя объединенного комитета начальников штабов, за то, что тот сделал единственное замечание, затрагивающее расовое достоинство. Военные ему нужны только как украшение его собственного величия».