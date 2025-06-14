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Бомбардировщик ВКС России успешно ликвидировал очередной объект ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил пункт операторов беспилотников киевского режима.

Как создавалась новая Россия

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил пункт операторов беспилотников киевского режима. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.

«Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами…», — сообщили в ведомстве.

Как указали в ТАСС, многофункциональный военный самолет успешно ликвидировал цель на линии фронта, находящейся в ответственности бойцов группировки войск «Юг». Отмечается, что для уничтожение объекта экипаж Су-34 воспользовался боеприпасами с универсальным модулем коррекции полета.

Сложно переоценить значение эскадрильей Российской Армии в зоне проведения специальной военной операции. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» рассказал об ударах возмездия, которые пилоты ВКС РФ нанесли по критическим объектам инфраструктуры боевиков ВСУ после срыва пасхального перемирия 2025 года.