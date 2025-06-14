Бомбардировщик ВКС России успешно ликвидировал очередной объект ВСУ

Как указали в ТАСС, многофункциональный военный самолет успешно ликвидировал цель на линии фронта, находящейся в ответственности бойцов группировки войск «Юг». Отмечается, что для уничтожение объекта экипаж Су-34 воспользовался боеприпасами с универсальным модулем коррекции полета.