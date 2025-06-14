Минобороны обнародовало данные о ночных атаках ВСУ по России

Еще 8 БПЛА сбито над Ставропольским краем, 6 — в Крыму, 1 — над Самарским регионом. Кроме того, вражеская активность была зафиксирована в акватории Азовского моря. Здесь было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов.