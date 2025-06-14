Минобороны обнародовало данные о ночных атаках ВСУ по России

За прошедшую ночь над российскими регионами системы противовоздушной обороны уничтожили 66 украинских БПЛА. Такие данные обнародовали в Минобороны РФ.
«В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Одна из самых массированных атак пришлась на Воронежскую область. В небе над регионом было ликвидировано 66 вражеских беспилотников. Втрое меньше воздушных целей обнаружено и уничтожено над Белгородской областью.
Еще 8 БПЛА сбито над Ставропольским краем, 6 — в Крыму, 1 — над Самарским регионом. Кроме того, вражеская активность была зафиксирована в акватории Азовского моря. Здесь было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее «МК» писал, что в самарском Новокуйбышевске БПЛА пытались атаковать одно из промышленных предприятий. В ставропольском Невинномысске обломки беспилотника упали в промзоне.