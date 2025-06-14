Потолок цен на российскую нефть стал причиной разногласий между США и ЕС

Цена на нефть опускалась ниже установленного лимита «Большой семёрки», но резко выросла после недавних авиаударов Израиля по объектам в Иране. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали более чем на 7%, закрывшись на уровне около $73 за баррель, — это крупнейший однодневный рост с марта 2022 года.