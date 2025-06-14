Второй день войны: новая волна ракет обрушилась на Тель-Авив и Тегеран утром

Прошло чуть более 24 часов с тех пор, как Израиль нанес массированный удар по Ирану, направленный на уничтожение ядерных объектов Исламской Республики и обезглавливание ее военной верхушки в Тегеране. Иран, который пообещал дать «сокрушительный ответ» на это нападение, в ночь на субботу нанес несколько волн смертоносных ударов по населенным пунктам по всему Израилю, при этом обе стороны сообщили о гибели людей и многочисленных ранениях.
В субботу утром в Израиле звучали сирены, и сообщалось о взрывах в Тель-Авиве, Иерусалиме и Тегеране, в то время как эскалация конфликта грозит втянуть Ближний Восток в более масштабную войну, сообщает CNN.
Иранские вооруженные силы выпустили несколько ракет по Израилю в ночь на субботу. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в пятницу нанес ракетные удары по израильским военным центрам и авиабазам. Между тем, система противовоздушной обороны Тегерана была активна в ночь на субботу после очередного раунда израильских атак, сообщают иранские государственные СМИ.
Израильские военные заявили, что они перехватили несколько из последней серии иранских ракет, но есть сообщения о людях, оказавшихся в ловушке под обломками зданий, а также о разрушенных или поврежденных домах. Аварийные бригады реагировали на упавшие снаряды. Громкие взрывы были слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме.
По данным израильских властей, в результате ответных ударов Ирана погибли по меньшей мере два человека. Один человек погиб и более 20 получили ранения в результате попадания иранской ракеты вблизи жилых домов в Ришон-ле-Ционе, к югу от Тель-Авива. Одна женщина погибла в результате падения осколка оружия в Рамат-Гане, также недалеко от Тель-Авива.
Ранее посол Израиля в США сообщил, что около 40 человек получили ранения, сообщает CNN.
В Иране в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 78 человек, включая высокопоставленных военных чиновников, сообщил в пятницу представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Более 320 человек получили ранения, большинство из них — гражданские лица, добавил он.
В пятницу израильские военные заявили, что нанесли удары по двум базам ВВС Ирана, которые используются для ракетных операций и операций с беспилотниками. К ним относятся авиабаза Хамадан на западе Ирана и авиабаза Тебриз, место запуска ракет класса «земля-земля», на северо-западе страны.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил поздно вечером в пятницу, что Тегеран «пересек красные линии», обстреляв гражданские населенные пункты, и пообещал, что заплатит за это «очень высокую цену». Иран заявил, что усилит свои атаки на Израиль и нанесет удар по региональным базам любой страны, которая попытается защитить его. В пятницу Нетаньяху предупредил Иран, что «ожидается еще больше ударов».
Между тем, как напоминает CNN, шестой раунд ядерных переговоров между США и Ираном должен был начаться в воскресенье. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что переговоры Вашингтона с Ираном по-прежнему запланированы, хотя он не уверен, что они состоятся. Трамп сказал NBC News, что у Ирана «может появиться еще одна возможность» заключить ядерную сделку, и намекнул, что иранцы обращаются к нему.
Напомним, что рано утром в пятницу Израиль нанес серию беспрецедентных ударов по Ирану, поразив ключевые объекты национальной ядерной программы, а также жилые районы Тегерана и убив нескольких высокопоставленных военачальников страны. Израиль неоднократно настаивал на военном варианте прекращения ядерной программы Ирана. В пятницу в заявлениях израильского руководства говорилось, что Тегеран продвигает «секретную программу по созданию ядерного оружия» и как никогда близок к тому, чтобы его получить. Иран неоднократно заявлял, что не создает бомбу и что его ядерная программа предназначена для энергетических целей.
Один человек погиб и более 20 получили ранения в результате попадания иранской ракеты вблизи жилых домов в Ришон-ле-Ционе, к югу от Тель-Авива, сообщили экстренные службы Израиля. На место происшествия было направлено большое количество парамедиков, которые обнаружили обширные повреждения и множество людей, оказавшихся под завалами. «Это сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем проверку и убеждаемся, что внутри зданий нет дополнительных жертв», — сказал Рами Мушер, заместитель директора службы экстренной помощи региона Аялон.
На видео, опубликованном информационным агентством Reuters, видна поврежденная крыша дома и десятки спасателей и военнослужащих на месте происшествия.
Рано утром в субботу тлеющая ракета упала на шоссе на юге Израиля рядом со съемочной группой CNN, которая смотрела прямые трансляции иранских авиаударов. «Было много громких взрывов и столкновений, и вы можете видеть здесь, что эта ракета, лежащая прямо позади меня на дороге, все еще дымится», — сообщил корреспондент CNN Ник Робертсон с места событий. «Это результат последнего залпа перехваченных иранских ракет».
«Неясно, была ли это ракета-перехватчик или одна из иранских ракет», — добавил Робертсон.
За последние часы Иран нанес несколько ударов по территории Израиля, а израильские вооруженные силы работают над отражением нападения, и по всей стране воют сирены воздушной тревоги. В небе над Иерусалимом были слышны взрывы, когда новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля. «По государству Израиль был запущен дополнительный ракетный обстрел», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Армия обороны Израиля ранее предупредила о новой серии ударов и заявила, что ее оборонительные системы работают.