Второй день войны: новая волна ракет обрушилась на Тель-Авив и Тегеран утром

Напомним, что рано утром в пятницу Израиль нанес серию беспрецедентных ударов по Ирану, поразив ключевые объекты национальной ядерной программы, а также жилые районы Тегерана и убив нескольких высокопоставленных военачальников страны. Израиль неоднократно настаивал на военном варианте прекращения ядерной программы Ирана. В пятницу в заявлениях израильского руководства говорилось, что Тегеран продвигает «секретную программу по созданию ядерного оружия» и как никогда близок к тому, чтобы его получить. Иран неоднократно заявлял, что не создает бомбу и что его ядерная программа предназначена для энергетических целей.