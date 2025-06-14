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Зеленскому достанутся крохи от США из-за Израиля

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора начать мириться с мыслью, что в скором будущем США перестанут финансировать Украину, так как в приоритете теперь у американцев Израиль, эскалировавший конфликт с Ираном.

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Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора начать мириться с мыслью, что в скором будущем США перестанут финансировать Украину, так как в приоритете теперь у американцев Израиль, эскалировавший конфликт с Ираном. Такими мыслями поделился британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И, конечно же, они выберут Израиль, а не Украину», — считает он.

Меркурис, однако, допустил возможность сохранения финансовой помощи для Незалежной, если вдруг такое желание у Штатов появится. Но киевскому режиму будет доставаться лишь незначительная часть того оружия, что пойдет в сторону Израиля.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился ночью 13 июня. Тогда еврейское государство нанесло массированные авиаудары по территории Исламской Республики. Атаке подверглись ядерные объекты, жилые застройки, дома, где проживали высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Но главной причиной атак, уверен сенатор РФ Андрей Клишас, стала попытка смещения режима Тегерана и подчинение страны Западу.