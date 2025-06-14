В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов по производству урана в Исфахане

Удары по целям для устранения угроз в Иране. Видео © ЦАХАЛ.
Согласно заявлению ведомства, целью операции стало уничтожение зданий, предназначенных для производства металлического урана, а также инфраструктуры по обработке обогащённого урана. Атака также затронула ядерную лабораторию, расположенную в Исфахане.
«ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в иранском городе Исфахан, где находится один из ключевых ядерных объектов страны, прогремели два мощных взрыва. В районе инцидента активно функционировала система противовоздушной обороны.