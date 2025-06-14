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В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов по производству урана в Исфахане

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по объектам в иранском городе Исфахан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июня.

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Источник: Life.ru

Удары по целям для устранения угроз в Иране. Видео © ЦАХАЛ.

Согласно заявлению ведомства, целью операции стало уничтожение зданий, предназначенных для производства металлического урана, а также инфраструктуры по обработке обогащённого урана. Атака также затронула ядерную лабораторию, расположенную в Исфахане.

«ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Исфахан, где находится один из ключевых ядерных объектов страны, прогремели два мощных взрыва. В районе инцидента активно функционировала система противовоздушной обороны.