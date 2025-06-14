ПМЭФ в Петербурге посетят почти все министры Зимбабве

Петербургский международный экономический форум посетят почти все члены кабинета министров Зимбабве.
Напомним, ежегодный ПМЭФ пройдет в Северной столице с 18 по 21 июня.
Делегацию из африканской страны возглавит министр иностранных дел и международной торговли Амон Мурвира.
Вместе с ним петербургский Форум посетят почти все министры Зимбабве. По данным ТАСС, республика готова к всестороннему развитию отношений с Россией.
В частности, Хараре (столица Зимбабве) заинтересован в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, образовании, обороне и энергетике.
Ранее стало известно, что президент Индонезии Прабово Субианто прибудет в Петербург 18 июня для участия в ПМЭФ.