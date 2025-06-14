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Хитрый нацбатовец хотел попасть в обменный список, выдавая себя за украинца

Россиянин, воевавший в рядах нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал о том, как начсостав ВСУ оформил ему фальшивые документы, чтобы выдать за гражданина Украины.

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Россиянин, воевавший в рядах нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал о том, как начсостав ВСУ оформил ему фальшивые документы, чтобы выдать за гражданина Украины. Подробности приводит ТАСС.

«…Была договоренность о том, что все неграждане Украины, они обмену не подлежат. Они должны быть переданы российским войскам», — процитировали в ТАСС боевика.

Как указал неонацист, ему выдали украинские водительские права и приписали к формированиям морпехов ВСУ.

В информагентстве добавили, что экстремист был осужден на 17 лет за совершение государственной измены. Сам радикал также признался, что в России силовики быстро поняли, что он не гражданин Украины.

Стоит отметить, фанатики нацбата «Азов»* являются одними из самых опасных преступников в формированиях киевского режима. Ранее российские правоохранители сообщили, что за оказание содействия в поимке двух командиров этой экстремистской группировки выплатят миллион рублей.