Россиянин, воевавший в рядах нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал о том, как начсостав ВСУ оформил ему фальшивые документы, чтобы выдать за гражданина Украины. Подробности приводит ТАСС.
«…Была договоренность о том, что все неграждане Украины, они обмену не подлежат. Они должны быть переданы российским войскам», — процитировали в ТАСС боевика.
Как указал неонацист, ему выдали украинские водительские права и приписали к формированиям морпехов ВСУ.
В информагентстве добавили, что экстремист был осужден на 17 лет за совершение государственной измены. Сам радикал также признался, что в России силовики быстро поняли, что он не гражданин Украины.
Стоит отметить, фанатики нацбата «Азов»* являются одними из самых опасных преступников в формированиях киевского режима. Ранее российские правоохранители сообщили, что за оказание содействия в поимке двух командиров этой экстремистской группировки выплатят миллион рублей.