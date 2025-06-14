Пушков: цены на нефть могут пойти резко вверх из-за конфликта Ирана с Израилем

Тегеран в качестве ответа на атаки Израиля может заблокировать Персидский залив, что приведет к резкому росту цен на нефть. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.
«Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном … В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх», — написал парламентарий в Telegram-канале.
Согласно прогнозам, нефть может подорожать до 110−130 долларов за баррель.
Кроме того, как отметил Пушков, к Ирану могут также присоединиться йеменские хуситы, заблокировав пролив из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. При таком раскладе рост цен на черное золото будет еще более существенным.
Напомним, израильская авиация в ночь на пятницу, 13 июня, атаковала иранские военные объекты и ядерные центры. В Иране заявили, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». После этого в ЦАХАЛ заявили о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву в результате ответных ударов Тегерана.