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Пушков: цены на нефть могут пойти резко вверх из-за конфликта Ирана с Израилем

Пушков рассказал об опасных для всего мира последствия конфликта между Израилем и Ираном.

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Источник: Комсомольская правда

Тегеран в качестве ответа на атаки Израиля может заблокировать Персидский залив, что приведет к резкому росту цен на нефть. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

«Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном … В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Согласно прогнозам, нефть может подорожать до 110−130 долларов за баррель.

Кроме того, как отметил Пушков, к Ирану могут также присоединиться йеменские хуситы, заблокировав пролив из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. При таком раскладе рост цен на черное золото будет еще более существенным.

Напомним, израильская авиация в ночь на пятницу, 13 июня, атаковала иранские военные объекты и ядерные центры. В Иране заявили, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». После этого в ЦАХАЛ заявили о масштабном материальном ущербе Тель-Авиву в результате ответных ударов Тегерана.