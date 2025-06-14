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«СВ»: в Харьковской области уничтожены 3 штурмовые группы ВСУ

По информации источников, поражены также два пункта управления БПЛА противника.

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Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ВСУ потеряли три штурмовые группы в результате российских ударов, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«На волчанском и липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены три штурмовые группы ВСУ вместе со средствами связи», — говорится в публикации.

Также сообщается о поражении двух пунктов управления БПЛА ВСУ.

Кроме того, по информации источников канала, противник лишился станции спутниковой связи, 14 тяжелых коптеров и двух машин.

Ранее сообщалось об уничтожении артиллерией ВС РФ сети пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР.