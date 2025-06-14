«СВ»: в Харьковской области уничтожены 3 штурмовые группы ВСУ

В Харьковской области ВСУ потеряли три штурмовые группы в результате российских ударов, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«На волчанском и липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены три штурмовые группы ВСУ вместе со средствами связи», — говорится в публикации.
Также сообщается о поражении двух пунктов управления БПЛА ВСУ.
Кроме того, по информации источников канала, противник лишился станции спутниковой связи, 14 тяжелых коптеров и двух машин.
Ранее сообщалось об уничтожении артиллерией ВС РФ сети пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР.