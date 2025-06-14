Отец Илона Маска объяснил, зачем Запад пытается делать страшилку из России

«Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию как своего рода угрозу. Но угрозы от России просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — уверен Эррол Маск.