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Отец Илона Маска объяснил, зачем Запад пытается делать страшилку из России

По мнению предпринимателя, Запад запугивает свое население мнимой угрозой от России, чтобы держать его «в узде».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Страны Запада пытаются делать страшилку из России, чтобы пугать свое население и держать его «в узде». Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

По его словам, совокупный размер вооруженных сил Североатлантического альянса в 10 раз превышает вооруженные силы России.

«Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию как своего рода угрозу. Но угрозы от России просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — уверен Эррол Маск.

Напомним, Эррол Маск приезжал в Москву для участия в Форуме будущего 2050. Он заявил, что его отговаривали от визита в Россию. Предприниматель также восхитился Москвой, назвав ее одной из лучших столиц мира. Он также рассказал, как воспитать миллиардера.