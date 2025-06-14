Отец Илона Маска объяснил, зачем Запад пытается делать страшилку из России

Страны Запада пытаются делать страшилку из России, чтобы пугать свое население и держать его «в узде». Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
По его словам, совокупный размер вооруженных сил Североатлантического альянса в 10 раз превышает вооруженные силы России.
«Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию как своего рода угрозу. Но угрозы от России просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — уверен Эррол Маск.
Напомним, Эррол Маск приезжал в Москву для участия в Форуме будущего 2050. Он заявил, что его отговаривали от визита в Россию. Предприниматель также восхитился Москвой, назвав ее одной из лучших столиц мира. Он также рассказал, как воспитать миллиардера.