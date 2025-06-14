«Это вторжение»: на протестах в американском мегаполисе развеваются иностранные флаги

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила журналистам, что решение Дональда Трампа направить военных в Лос-Анджелес было вызвано тем, что президент США увидел «развевающиеся иностранные флаги» во время протестов против рейдов федеральной иммиграционной службы.
Каролин Ливитт не уточнила, какие именно изображения так возмутили президента, но тот факт, что некоторые протестующие, осуждающие его иммиграционную политику, размахивали флагами Мексики, Гватемалы и Сальвадора или гибридными флагами, которые сочетают иностранные символы с американским флагом, был воспринят сторонниками его кампании по массовой депортации как оскорбление.
Создатель этой политики Стивен Миллер горько сетовал на протестующих, размахивающих флагами на улицах его родного Лос-Анджелеса, и поделился видео с демонстрантами в социальных сетях, сопроводив его комментарием: «Посмотрите на все эти иностранные флаги. Лос-Анджелес — оккупированная территория».
Сам Трамп даже заявил во время своей глубоко партийной речи перед солдатами в Форт-Брэгге во вторник, что его отправка морских пехотинцев на действительную службу в город была оправдана из-за протестующих, которых он назвал «бунтовщиками, несущими иностранные флаги с целью продолжения иностранного вторжения».
Но, как уверяет The Guardian, наблюдатели, имеющие более глубокое представление о сообществах Лос-Анджелеса, ставших мишенью этих рейдов, и об истории страны как убежища для иммигрантов, предполагают, что флаги предназначены не для того, чтобы сигнализировать о преданности какому-либо иностранному правительству, а скорее для того, чтобы выразить солидарность с иммигрантами из этих мест и американцами, имеющими корни в этих странах, чтобы выразить гордость за свое наследие.
Лало Алькарас, американский сатирик мексиканского происхождения и карикатурист-редактор, который в 1990-х годах ввел в обиход термин «самодепортация» как часть тщательно продуманной шутки в ответ на антииммигрантскую политику тогдашнего губернатора Калифорнии Пита Уилсона, сказал, что протестующие, которые несли эти флаги в Лос-Анджелесе, сами не были иммигрантами, но «молодое поколение, которое является гражданами Америки и гордится своими родителями-иммигрантами». Их родители, по его словам, «трудолюбивые, хорошие люди, которые приехали из других стран — Мексики, Гватемалы, Сальвадора. Вот почему они с гордостью размахивают этими флагами».
«Конечно, они гордятся своими корнями, и, честно говоря, что сделал для них американский флаг, кроме преследования их семей? — добавил Алькарас. — Им обещают, что есть правильный способ иммигрировать, что будет путь к гражданству, но это обещание игнорируется, потому что корпорации получают прибыль от низкой заработной платы и тяжелого труда этих иммигрантов и хотят держать их в подвешенном состоянии, потому что так их легче контролировать».
Это мнение поддержал протестующий по имени Хесус, который рассказал NPR во время акции протеста на этой неделе, что он размахивал мексиканским флагом, потому что «я горжусь своим мексиканским происхождением, понимаете? Хотя это было несколько поколений назад, члены моей семьи были иммигрантами».
Как отметил Адриан Флоридо из NPR, большое количество флагов из других частей Америки на этих протестах резко контрастировало с тем, что можно было увидеть в том же месте два десятилетия назад.
В 2006 году, когда сотни тысяч людей вышли на улицы Лос-Анджелеса в знак протеста против принятия республиканцами в Конгрессе ограничительного законопроекта об иммиграции, который закрывал бы пути к гражданству и возводил заборы вдоль границы, организаторы призывали демонстрантов размахивать американскими флагами.
«Очевидно, проанализировав жалобы на количество мексиканских флагов на предыдущих демонстрациях, организаторы позаботились о том, чтобы подавляющее большинство участников шествия в понедельник несли американские флаги», — писала газета Los Angeles Times в 2006 году о массовом первомайском марше того года. На фотографиях с этого митинга видно, что мексиканских флагов было значительно больше, чем американских.
Другие отмечали, что для американцев с европейскими корнями размахивание флагами своих предков, например, Ирландии или Италии, не вызывает споров.
«Мексиканцы и американцы мексиканского происхождения размахивают мексиканским флагом по той же причине, по которой ирландцы размахивают ирландским флагом», — написал в пятницу Дэвид Бир, директор по иммиграционным исследованиям Института Катона. «Не потому, что они хотят вернуться туда, а потому, что они гордятся своим наследием и хотят защитить людей с их происхождением».
«Когда вы преследуете меньшинство, это заставляет их лучше осознавать свою идентичность и отличия от большинства, замедляя ассимиляцию», — добавил он. «Другими словами, программа Трампа вредна именно для того, чего, как утверждают, хотят трамписты».
В этом свете стоит напомнить, что ирландских и итальянских иммигрантов когда-то обвиняли в двойной лояльности, отмечает The Guardian. На самом деле, менее ста лет назад белые протестанты, родившиеся в Америке, относились к американским гражданам из ирландских и итальянских семей с ненавистью и подозрением.
Возьмем один пример, предлагает The Guardian: когда в 1927 году 1000 членов Ку-клукс-клана, одетых в балахоны, устроили беспорядки на параде в честь Дня памяти в Квинсе, и семь человек были арестованы, одной из их главных целей была полиция Нью-Йорка, возглавляемая ирландцами и американцами, которая пыталась помешать их шествию. Одним из этих людей был отец нынешнего президента, Фред Трамп. (В статье, опубликованной в бруклинской газете «Таймс», говорилось, что «обвинение в отказе разойтись с парада, когда ему было приказано», выдвинутое против Трампа, было быстро снято.).
Глубокая ненависть, с которой столкнулись итальянские иммигранты, даже стала мотивирующим фактором в первой декларации по случаю Дня Колумба, изданной Бенджамином Харрисоном в 1892 году. Тогдашний президент США надеялся заручиться поддержкой новых итало-американских избирателей, но он также пытался смыть с страны позорное пятно после смертоносных антиитальянских беспорядков, произошедших годом ранее в Новом Орлеане, в ходе которых 11 итальянских иммигрантов были ложно обвинены в убийстве и подверглись линчеванию толпой.
Одним из первых действий Трампа по возвращении на свой пост в этом году стало объявление о том, что во время его правления День Колумба будет отмечаться без какого-либо признания коренных народов, которые так сильно страдали в течение столетий после его прибытия в Западное полушарие, пишет The Guardian.