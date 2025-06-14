«Это вторжение»: на протестах в американском мегаполисе развеваются иностранные флаги

Лало Алькарас, американский сатирик мексиканского происхождения и карикатурист-редактор, который в 1990-х годах ввел в обиход термин «самодепортация» как часть тщательно продуманной шутки в ответ на антииммигрантскую политику тогдашнего губернатора Калифорнии Пита Уилсона, сказал, что протестующие, которые несли эти флаги в Лос-Анджелесе, сами не были иммигрантами, но «молодое поколение, которое является гражданами Америки и гордится своими родителями-иммигрантами». Их родители, по его словам, «трудолюбивые, хорошие люди, которые приехали из других стран — Мексики, Гватемалы, Сальвадора. Вот почему они с гордостью размахивают этими флагами».