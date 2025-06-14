Bloomberg: США отказались поддержать идею G7 снизить потолок цен на нефть из РФ

США отказались поддержать предложение стран «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
Как передает агентство, на предстоящем саммите организации в Канаде союзники США по «Большой семерке» попытаются достичь соглашения о новом уровне потолка цен для нефти из России. Однако Вашингтон выступил против таких мер.
Отмечается, что Евросоюз и Великобритания могут ввести ограничение на российскую нефть самостоятельно, однако без поддержки США такие меры будут менее эффективными.
Накануне в Reuters сообщили, что страны «Большой семерки» обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть без участия США. По данным агентства, основные участники G7 собираются совместно снизить ценовые ограничения, даже без согласия Белого дома.
СМИ также сообщали, что из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговых тарифов и украинского кризиса не будет принято итоговое решение саммита G7.