Казахстанцев эвакуировали из Ирана через Азербайджан

АСТАНА, 14 июн — Sputnik. Азербайджанский портал Report.az сообщил об эвакуации казахстанцев из Ирана.
Шесть человек пересекли границу через пограничный пункт «Астара».
«Для них созданы все необходимые условия, включая предоставление медицинских услуг. Желающие также смогли позавтракать на пограничном пункте», — отметил Report.
Эвакуация все еще продолжается.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.