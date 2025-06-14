Большая война началась: оценены последствия израильских ударов по ядерной программе Ирана

Высшее руководство Ирана более недели готовилось к нападению Израиля на случай провала ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Но они допустили один огромный просчет, пишет The New York Times. Они никак не ожидали, что Израиль нанесет удар перед очередным раундом переговоров, которые были запланированы на ближайшее воскресенье в Омане, заявили в пятницу официальные лица, близкие к руководству Ирана. Они отвергли сообщения о том, что атака была неизбежна, поскольку израильская пропаганда стремилась оказать давление на Иран, чтобы он пошел на уступки по своей ядерной программе на этих переговорах.