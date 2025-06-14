Большая война началась: оценены последствия израильских ударов по ядерной программе Ирана

Большая часть ядерной программы Ирана выстояла после израильских ударов. По крайней мере, на данный момент, констатируют американские СМИ. Первая фаза атаки не затронула наиболее вероятное хранилище иранского ядерного топлива, пригодного для производства бомб.
Израиль нанес серьезный ущерб одному из ключевых ядерных объектов Ирана и убил огромное количество высокопоставленных военных и ядерных чиновников в результате нападений, которые начались в пятницу утром. Но когда взошло солнце после этого разрушительного нападения, стало ясно, сколько еще осталось от ядерной программы Ирана, по крайней мере, на данный момент, пишет The New York Times.
В результате израильских ударов, по-видимому, был разрушен наземный объект по производству ядерного топлива и центры электроснабжения в крупнейшем иранском центре по обогащению урана в Натанзе. Убийство нескольких ведущих иранских ученых-ядерщиков стало продолжением длительной израильской кампании, направленной против специалистов, необходимых для создания атомной бомбы. Но первая фаза израильских атак не была нанесена по наиболее вероятному хранилищу иранского ядерного топлива, пригодного для производства бомб, и это, возможно, было преднамеренным.
По словам международных инспекторов, которым поручено измерять и контролировать эти запасы, они хранятся в обширном комплексе за пределами древней бывшей столицы Исфахана. 100 израильских истребителей, а также множество ракет и беспилотных летательных аппаратов в первую очередь держались подальше от Исфахана, несмотря на то, что это один из крупнейших ядерных объектов в стране и, по данным западных спецслужб, один из центров секретных программ Ирана по разработке оружия.
В пятницу днем Армия обороны Израиля опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что вторая волна атак была нанесена по Исфахану, но не по запасам топлива. Вместо этого она была направлена на лаборатории, которые работали над превращением газообразного урана обратно в металл — на одном из последних этапов создания оружия. Но в нем ничего не говорилось о попадании в район, где хранится само топливо.
«Мы совсем недавно видели там топливо», — заявил в пятницу, через несколько часов после начала атак, Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, которая отслеживает топливо, чтобы убедиться, что оно не используется для создания оружия. Инспекторы находились на объектах в Исфахане в течение последних нескольких недель, проводя окончательную инвентаризацию для ежеквартального отчета о возможностях Ирана, который был представлен совету агентства в этом месяце, поскольку в нем основное внимание уделялось соблюдению Ираном требований инспекторов.
Загадка, как подчеркивает The New York Times, заключается в том, почему Израиль избежал нанесения удара по ядерному арсеналу, что дает Ирану самый быстрый путь к созданию небольшого ядерного арсенала. И это было основой оправданий премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в пятницу утром отдал приказ о нанесении удара, после двух десятилетий, в течение которых Израиль всегда воздерживался от нажатия на курок.
Высшее руководство Ирана более недели готовилось к нападению Израиля на случай провала ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Но они допустили один огромный просчет, пишет The New York Times. Они никак не ожидали, что Израиль нанесет удар перед очередным раундом переговоров, которые были запланированы на ближайшее воскресенье в Омане, заявили в пятницу официальные лица, близкие к руководству Ирана. Они отвергли сообщения о том, что атака была неизбежна, поскольку израильская пропаганда стремилась оказать давление на Иран, чтобы он пошел на уступки по своей ядерной программе на этих переговорах.
По словам официальных лиц, возможно, из-за этого самоуспокоения были проигнорированы запланированные меры предосторожности.
Этот отчет о том, как иранские официальные лица готовились к проведению Израилем широкомасштабных атак по всей стране в пятницу, и как они отреагировали после этого, основан на интервью с полудюжиной высокопоставленных иранских чиновников и двумя бойцами Корпуса стражей Исламской революции, отмечает The New York Times. Все они попросили не называть их имен, чтобы не обсуждать конфиденциальную информацию.
Официальные лица заявили, что в ночь нападения Израиля старшие военные командиры не укрылись в безопасных убежищах, а вместо этого остались в своих собственных домах, что стало судьбоносным решением. Генерал Амир Али Гаджизаде, командир аэрокосмического подразделения Корпуса стражей Исламской революции, и его старшие офицеры проигнорировали директиву, запрещающую собираться в одном месте. Они провели экстренное военное совещание на военной базе в Тегеране и были убиты, когда Израиль нанес удар по базе.
К вечеру пятницы правительство только начинало осознавать масштабы ущерба от военной кампании Израиля, которая началась рано утром и нанесла удары по меньшей мере по 15 объектам по всему Ирану, в том числе по Исфахану, Тебризу, Иламу, Лурестану, Боруджерду, Куму, Араку, Урмии, Гасре-Ширин, Керманшаху, Хамадан и Шираз, сообщили четыре иранских официальных лица.
Израиль в значительной степени подорвал обороноспособность Ирана, уничтожив радары и средства противовоздушной обороны, лишил его доступа к арсеналу баллистических ракет и уничтожил высокопоставленных лиц в военной иерархии. Кроме того, серьезно пострадала наземная часть крупного завода по обогащению урана в Натанзе, напоминает The New York Times.
В частных текстовых сообщениях, которые стали известны New York Times, некоторые официальные лица сердито спрашивали друг друга: «Где наша противовоздушная оборона?» и «Как Израиль может приходить и атаковать все, что ему заблагорассудится, убивать наших высших командиров, а мы не в состоянии это остановить?» Они также подвергли сомнению серьезные сбои в разведке и обороне, которые привели к неспособности Ирана предвидеть предстоящие атаки и нанесенный в результате ущерб.
«Нападение Израиля полностью застало руководство врасплох, особенно убийство высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Это также выявило отсутствие у нас надлежащей противовоздушной обороны и их способность обстреливать наши критически важные объекты и военные базы, не встречая сопротивления», — сказал Хамид Хоссейни, член комитета по энергетике Торговой палаты страны, в телефонном интервью из Тегерана.
Хоссейни, близкий к правительству, сказал, что очевидное проникновение Израиля в систему безопасности и военный аппарат Ирана также шокировало официальных лиц. Израиль десятилетиями проводил тайные операции в Иране против военных и ядерных объектов и совершал целенаправленные убийства ученых-ядерщиков в рамках своей теневой войны с Ираном, но пятничная многоцелевая и сложная атака с участием истребителей и тайных агентов, которые контрабандой ввозили в страну детали ракет и беспилотные летательные аппараты, показала новый уровень доступа и способности.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который был переведен в неизвестное безопасное место, где он поддерживал контакты с оставшимися высшими военными чинами, заявил в телевизионном выступлении, что Израиль своими нападениями объявил войну Ирану. Пока он говорил, обещая отомстить и наказать, Иран нанес несколько волн ракетных ударов по Тель-Авиву и Иерусалиму.
«Они не должны думать, что они атаковали и все кончено, — сказал Хаменеи. — Нет, они начали это. Они начали войну. Мы не позволим им скрыться от этого преступления целыми и невредимыми».
Ранее в пятницу утром Высший совет национальной безопасности Ирана, состоящий из 23 человек, ответственных за принятие решений в области национальной безопасности, провел экстренное заседание, чтобы обсудить, как страна должна реагировать. По словам двух чиновников, знакомых с ходом переговоров, на встрече Хаменеи заявил, что хочет отомстить, но не хочет действовать поспешно.
Возникли разногласия по поводу того, когда и как Тегеран должен отреагировать, и сможет ли он выдержать длительную войну с Израилем, которая может затянуться и для Соединенных Штатов, учитывая, насколько сильно пострадал их оборонный и ракетный потенциал. Один из чиновников заявил на встрече, что если Израиль в ответ нанесет удар по инфраструктуре Ирана или водным и энергетическим станциям, это может привести к протестам или массовым беспорядкам.
Член КСИР, проинформированный о встрече, сказал, что официальные лица понимают, что Хаменеи столкнулся с поворотным моментом за почти 40 лет своего пребывания у власти: он должен был сделать выбор между действиями и риском развязывания полномасштабной войны, которая могла бы положить конец его правлению, или отступлением, которое было бы истолковано внутри страны и на международном уровне как поражение.
«У Хаменеи нет хороших вариантов, — считает эксперт по Ирану Али Ваез. — Если он пойдет на эскалацию, он рискует спровоцировать еще более разрушительную израильскую атаку, к которой могут присоединиться США. Если он этого не сделает, то рискует подорвать свой режим или потерять власть».
В конечном счете, Хаменеи приказал иранским военным открыть огонь по Израилю. По словам двух охранников, первоначально планировалось запустить по Израилю до 1000 баллистических ракет, чтобы подавить его противовоздушную оборону и нанести максимальный ущерб. Но удары Израиля по ракетным базам не позволили быстро вывезти ракеты со складов и установить их на пусковые площадки, добавили они.
В итоге Иран смог собрать только около 100 ракет в ходе первых волн атак. Удары были нанесены по меньшей мере по семи объектам в окрестностях Тель-Авива, в результате чего один человек погиб и еще по меньшей мере 20 получили ранения, а жилым зданиям был нанесен ущерб.
По словам официальных лиц, в пятницу, после того как израильские атаки на часть дня несколько утихли, иранские военные поспешили отремонтировать некоторые из своих поврежденных систем противовоздушной обороны и установить новые. Воздушное пространство Ирана оставалось закрытым, рейсы были приостановлены, а аэропорты закрыты.