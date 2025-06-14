В США приостановили задержание некоторых нелегальных мигрантов

6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Вначале протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, однако затем мирные выступления переросли в стычки с полицией. Для подавления беспорядков в городе Трамп приказал ввести туда 2000 бойцов Национальной гвардии. Это решение впервые с 1965 года было принято без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента, решив, что он подливает масло в огонь.