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В США приостановили задержание некоторых нелегальных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа отдала приказ сотрудникам Иммиграционной и таможенной службы прекратить рейды и аресты в сельскохозяйственной отрасли, гостиницах и ресторанах.

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Источник: Газета.Ру

Администрация президента США Дональда Трампа отдала приказ сотрудникам Иммиграционной и таможенной службы прекратить рейды и аресты в сельскохозяйственной отрасли, гостиницах и ресторанах. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на электронное письмо, а также трех официальных лиц в Белом доме.

В документе говорилось, что расследования, связанные с «торговлей людьми, отмыванием денег, контрабандой наркотиков в этих отраслях, разрешены».

Собеседники агентства заявили, что масштаб кампании президента Трампа по массовой депортации мигрантов наносит ущерб отраслям и избирательным округам, которые он не хочет терять.

6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Вначале протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, однако затем мирные выступления переросли в стычки с полицией. Для подавления беспорядков в городе Трамп приказал ввести туда 2000 бойцов Национальной гвардии. Это решение впервые с 1965 года было принято без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента, решив, что он подливает масло в огонь.

В дальнейшем беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов распространились с Калифорнии на Техас, Кентукки, Орегон и Джорджию.