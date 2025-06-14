За ночь над территорией России сбили 66 беспилотников. Военная операция, день 1207-й

08:42 ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что повреждений и пострадавших нет. Он уточнил, что на месте работают специалисты оперативных служб.
08:27 Под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника», — сказал Алаудинов.
08:16 Ночью временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. К настоящему времени они сняты.
08:05 ❗ За ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Над Воронежской областью сбито 30 дронов; над Азовским морем — 11 дронов; над Белгородской областью — 10 дронов; над Ставропольским краем — 8 дронов; над Крымом — 6 дронов; над Самарской областью — один дрон.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1207-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.