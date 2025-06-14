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За ночь над территорией России сбили 66 беспилотников. Военная операция, день 1207-й

За ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сейчас они сняты. Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался только один район, заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. При взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Как создавалась новая Россия
Источник: Газета.Ру

08:42 ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что повреждений и пострадавших нет. Он уточнил, что на месте работают специалисты оперативных служб.

08:27 Под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника», — сказал Алаудинов.

08:16 Ночью временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. К настоящему времени они сняты.

08:05 ❗ За ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Над Воронежской областью сбито 30 дронов; над Азовским морем — 11 дронов; над Белгородской областью — 10 дронов; над Ставропольским краем — 8 дронов; над Крымом — 6 дронов; над Самарской областью — один дрон.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1207-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.