За ночь над территорией России сбили 66 беспилотников. Военная операция, день 1207-й

За ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сейчас они сняты. Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался только один район, заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. При взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.