На Украине поздравление с Днем России адрес россиян главы Госдепа США Марко Рубио в адрес россиян расценили как предательство, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой — нас предали!» — цитирует его публикация.
По его мнению, если США и РФ будут продолжать восстанавливать контакты, в том числе деловые, то за США последует Европа.
Ранее Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, выразил возмущение в связи с поздравлениями, направленными США и другими странами России по случаю Дня России. Как сообщает телеграм-канал «Политика Страны», украинский дипломат назвал подобные жесты «неприемлемыми» на фоне продолжающегося конфликта. Его комментарии последовали после обращения американского госсекретаря Марко Рубио, который выразил надежду на построение конструктивных отношений с Россией после урегулирования украинского кризиса.
Государственный департамент США неожиданно поздравил россиян с Днем России. Официальное поздравление от имени американского госсекретаря Марко Рубио было размещено на веб-сайте Госдепартамента. В заявлении подчеркивается, что Белый дом по-прежнему намерен поддерживать народ России в его стремлении к лучшему будущему. Кроме того, Вашингтон выражает надежду на возможность конструктивного сотрудничества с Российской Федерацией для достижения устойчивого мира между Москвой и Киевом.
В Кремле положительно оценили жест Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая позиция США свидетельствует о готовности к диалогу, несмотря на существующие разногласия.
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