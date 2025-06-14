«США выберут Израиль»: В Британии готовят Зеленского к худшему

Меркурис отметил, что, хотя Владимир Зеленский всё ещё рассчитывает на существенную финансовую поддержку от Соединённых Штатов, ближневосточная ситуация заставит американцев пересмотреть приоритеты.
«Зеленский всё ещё надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придётся расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они (Штаты) выберут Израиль, а не Украину», — утверждает он.
Он также добавил, что даже при сохранении желания Вашингтона помогать Киеву Украина сможет рассчитывать лишь на незначительные поставки вооружений, которые не сыграют решающей роли в текущем противостоянии.
А вот политологи считают, что Соединённым Штатам придётся переложить все расходы на Европу, заставив её самостоятельно разобраться с украинским конфликтом. Европейские власти совсем не против, ведь недавно Киеву улетел очередной миллиард евро от ЕС.